Landtag: Schwärzler geht, Gantner kommt

Der Vorarlberger Landtag ist am Mittwochvormittag ganz im Zeichen der Verabschiedung von Landesrat Erich Schwärzler (ÖVP) und der Angelobung von Christian Gantner (ÖVP) als neuen Landesrat gestanden.

Die erste Stunde im Landtag in Bregenz stand ganz im Zeichen der Würdigung von Alt-Landesrat Erich Schwärzler, der letzte Woche aus familiären Gründen seinen Rücktritt bekanntgab. Alle Parteien lobten seine Handschlagqualität, seine Loyalität und sein Krisen-Management sowie seinen unermüdlich Einsatz. Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) strich seinen Weitblick in Sachen Energieautonomie in der Landwirtschaft und dem Flüchtlingswesen hervor.

Schwärzler verabschiedet sich Am Vormittag wurde Landesrat Erich Schwärzler (ÖVP) vom Landtag mit Standing Ovations verabschiedet.

Angelobung von Gantner

Mit großer Mehrheit wurde dann der Dalaaser Christian Gantner zum neuen Landesrat gewählt. Er übernimmt als Landesrat ein umfangreiches Ressort mit den Bereichen Sicherheit, Landwirtschaft, Energie und Wasserwirtschaft.

Dietmar Mathis

Gantner, der auch in den sozialen Medien sehr aktiv ist, postete heute früh noch dieses Foto auf Facebook.

Gantner war der jüngste Bürgermeister Österreichs

Gantner ist seit 13 Jahren Bürgermeister von Dalaas. Er war bei seinem Amtsantritt 2005 der jüngste Bürgermeister Österreichs. Seit Oktober 2014 ist er Mitglied des Vorarlberger Landtags. Der 37-jährige Landwirt ist verheiratet und Vater von drei Kindern.

Schwärzler zieht sich zurück

Landesrat Schwärzler hat sich aus seinen politischen Funktionen zurückgezogen. Als Grund nannte er einen Krankheitsfall in der Familie. Schwärzler war 25 Jahre lang Landesrat - mehr dazu in Landesrat Schwärzler zieht sich zurück.

Links: