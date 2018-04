Ab Herbst Deutschklassen in Vorarlberg

In Vorarlberg wird es ab Herbst Deutschklassen geben, sagt Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP), auch wenn Lehrervertreter die Umsetzung als schwierig einstufen. Pflichtschul-Gewerkschafter Unterkofler hält Deutschklassen in Mittelschulen für sinnvoll.

Es gebe eine Gesetzesvorlage, die zu erfüllen sei und die er auch für richtig halte, sagt Wallner. Natürlich sei die Umsetzung nicht einfach und die Zeit bis Herbst kurz, dennoch werde man daran arbeiten, die Klassen einzuführen.

Landeshauptmann Wallner zu Deutschklassen Die Bundesregierung will ab dem kommenden Schuljahr Deutschklassen haben. Die neue Bildungslandesrätin Barbara Schöbi-Fink ist nicht begeistert. Nun hat Landeshauptmann Markus Wallner ein Machtwort gesprochen.

Lehrervertreter Gerhard Unterkofler von der Pflichtschulgewerkschaft (FSG) sieht die Einführung von Deutschklassen zwiespältig. In den Mittelschulen könne er sich solche Klassen vorstellen, in den Volkschulen gebe es aber bereits sehr gute Förderprogramme, so Unterkofler.

Interview mit Lerhervertreter Gerhard Unterkofler Was spricht aus pädagogischer Sicht für oder gegen Deutschklassen? Gerhard Unterkofler, Lehrervertreter, beantwortet diese Frage in „Vorarlberg heute“.

Verpflichtende Deutschklassen

Ab dem kommenden Schuljahr werden in Österreich verpflichtende Deutschklassen für Schüler mit Sprachdefiziten eingeführt. Dieser Beschluss der Bundesregierung hat in Vorarlberg Kritik hervorgerufen. Die Umsetzung sei organisatorisch und auch finanziell wohl nicht so einfach zu schaffen, meinten etwa Lehrervertreter oder die Landesschulinspektorin für Pflichtschulen, Karin Engstler.