Kaum religiöse Probleme an Pflichtschulen

Einer Umfrage an den Vorarlberger Pflichtschulen zufolge gibt es nur wenige Schulen, die Probleme mit religiös oder kulturell motivierten Konflikten haben. Schwierigkeiten mit muslimischen Schülern oder deren Eltern seien die Ausnahme.

Durchgeführt wurde die Umfrage - im Auftrag des ORF Vorarlberg - von der Gewerkschaft der Pflichtschullehrer. Diese befragte alle 250 Schulen im Land, ob es am Standort Probleme mit dem Islam gebe. Immerhin 100 Schulen haben reagiert.

Gewerkschaft für mehr Unterstützungspersonal

An den meisten Schulen gebe es keine Schwierigkeiten mit muslimischen Kindern oder deren Eltern, sagt Pflichtschullehrer-Gewerkschafter Gerhard Unterkofler. Nicht jedes negative Verhalten sei auf eine andere Kultur zurückzuführen. Nur an einer Handvoll Schulen habe von gehäuften religiös oder kulturell motivierten Problemen berichtet, sagt Unterkofler.

Einige Beispiele: So würden sich etwa manche Schülerinnen weigern, am Turn- oder Schwimmunterricht teilzunehmen. Muslimische Burschen wollen sich laut Unterkofler von einer Frau oder Andersgläubigen nichts sagen lassen. Es gebe vermehrt Konflikte zwischen den Volksgruppen - wie Kurden, Syrer, Tschetschenen und Türken - oder es komme in der Schule zu Spannungen aufgrund der Erdogan-Politik.

Die Gewerkschaft will sich nun für mehr Unterstützungspersonal an den heimischen Schulen einsetzen. Im Moment würden die Lehrer mit den Schwierigkeiten allein gelassen, sagt Unterkofler.

