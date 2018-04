ÖVP nominiert Gantner als neuen Landesrat

Der Parteivorstand der Vorarlberger ÖVP hat am Montagabend Christian Gantner einstimmig als Nachfolger von Landesrat Erich Schwärzler nominiert. Gantner wird bei der nächsten Sitzung des Landtags am 11. April in seine Funktion gewählt werden.

Der personelle Wechsel wurde notwendig, nachdem Sicherheits- und Agrarlandesrat Schwärzler Anfang April seinen Rückzug aus allen politischen Funktionen bekannt gegeben hatte - mehr dazu in Landesrat Schwärzler zieht sich zurück.

Vorschusslorbeeren vom Landesparteichef

„Ich freue mich, dass Christian Gantner seine Bereitschaft erklärt hat, ins Team der Vorarlberger Landesregierung zu wechseln“, sagte ÖVP-Landesparteichef und Landeshauptmann Markus Wallner nach dem einstimmigen Beschluss. Als Vorsitzender des Landwirtschaftsausschusses des Landtags sei der 37-jährige Gantner für die aktuellen Herausforderungen im Bereich der Agrarpolitik bestens gerüstet.

Zudem betonte Wallner, dass Gantner die Gemeinde Dalaas vor 13 Jahren in einer sehr schwierigen politischen Situation als Bürgermeister übernommen und bewiesen habe, dass er ein Brückenbauer über Parteigrenzen hinweg sei.

Gantner: „Große Herausforderung“

Gantner, der mit dem Einstieg in die Landesregierung seinen Bürgermeisterposten aufgeben muss, bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen. „Die Nachfolge von Erich Schwärzler anzutreten ist eine große Herausforderung, der ich voller Demut und mit großem Respekt gegenübertrete“, sagte der dreifache Familienvater. Sein Nachfolger als Dalaaser Bürgermeister wird der bisherige Vizebürgermeister Martin Burtscher - mehr dazu in Christian Gantner als neuer Landesrat fix.