Bundeskanzler verspricht flexiblere Arbeitszeiten

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will die Arbeitszeitflexibilisierung noch in diesem Jahr umsetzen. Davon würden sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer profitieren, sagte Kurz am Mittwochabend bei seinem Vorarlberg-Besuch.

In Dornbirn wurden am Mittwochabend die größten Wirtschaftsunternehmen Vorarlbergs ausgezeichnet. Ehrengast der Veranstaltung war Bundeskanzler Kurz. Obwohl es der Wirtschaft derzeit gut gehe, müsse Österreich als Standort gestärkt werden, sagte Kurz im ORF Vorarlberg-Interview. Dazu seien dringend Reformen nötig.

„Einschränkung der Freiheit“

Die Bundesregierung kämpfe massiv gegen die Regulierungswut an, die es in Österreich und ganz Europa gebe, sagte Kurz. Denn diese bedeute eine stetige Einschränkung der Freiheit und der Eigenverantwortung und mache das Wirtschaften schwieriger.

ÖVP und FPÖ hätten sich im Regierungsprogramm klar darauf geeinigt, flexiblere Arbeitszeiten zu schaffen, so der Bundeskanzler. Davon würden Arbeitgeber und Arbeitsnehmer profitieren. „Wir wollen das noch in diesem Jahr beschließen“, bekräftigte Kurz.

