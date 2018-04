17-Jähriger attackierte Mann mit Messer

Ein 17-jähriger Asylwerber aus Afghanistan hat am Freitagabend einen 41-jährigen Mann in Hörbranz attackiert, verletzt und ausgeraubt, berichtet die Polizei. Die beiden Männer waren zuvor in Streit geraten.

Der 41-Jährige und der 17-Jährige trafen sich am Freitag gegen 23.00 Uhr beim Bahnhof Bregenz. Dann fuhren die beiden mit dem Pkw nach Hörbranz, wo sie auf einem Parkplatz in Streit gerieten. Im Zuge der Auseinandersetzung griff der Jugendliche den älteren Mann mit einem Messer an und verletzte ihn. Dann soll er ihn gezwungen haben, bei der Bank einen Geldbetrag abzuheben und ergriff anschließend die Flucht.

Der 41-Jährige erstattete kurz darauf Anzeige. Aufgrund seiner Verletzungen - Schnitt- und Stichverletzungen am Kopf, an den Oberarmen und im Rückenbereich - musste der Notarzt verständigt werden. Dann wurde das Opfer ins Krankenhaus eingeliefert. Der 17-jährige Asylwerber konnte am Samstag festgenommen werden. Er wurde einen Tag später in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.