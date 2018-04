Land unterstützt Forschungsinitiative mit 3,1 Mio.

Mit Vorarlberger Beteiligung wurde im Technologie-Zentrum Wien-Aspern ein neues Zentrum für Digitale Produktion gegründet. Sechs Vorarlberger Industriebetriebe lassen ihre Vorhaben dort wissenschaftlich begleiten. Das Land schießt 3,1 Mio. Euro zu.

Die Hälfte der Forschungsarbeit bezahlen die Unternehmen selbst, die andere Hälfte wird mit Steuermitteln von Bund und Land finanziert. Die hohe Förderquote von 50 Prozent mache die Teilnahme am ACDP (Austrian Competence Center for Digital Production) für Unternehmen attraktiv, heißt es von Landesseite. Mehr als drei Mio. Euro stellt Vorarlberg zur Verfügung, was nur einen kleinen Teil des Gesamtbudgets von ACDP ausmache, das zwischen 17 und 21 Mio. Euro liegen soll.

Forschung für metallverarbeitende Industrie

Geforscht wird für die metallverarbeitende Industrie. Liebherr Nenzing, Heron Dornbirn und Schelling-Anlagen beteiligen sich unter anderem an dem Projekt. Im wesentlichen werde eine Automatisierung der Produktion entwickelt, wo heute noch manuell gearbeitet wird, so Christoph Pollak vom ACDP. Dabei müssten Betriebe nicht unbedingt neue Maschinen anschaffen, sondern bestehende Produktionsanlagen lediglich ausbauen.

Beim ACDP handelt es sich um ein auf vier Jahre angelegtes forschungsbegleitendes Unternehmen.