Sporthändler mit Wintersaison zufrieden

Der Vorarlberger Sporthandel zeigt sich mit der Wintersaison zufrieden. Trotz des Schneemangels im Tal und weniger Nachfrage durch die heimische Bevölkerung konnte man laut Spartenobmann Franz Josef Alton eine schwarze Null verzeichnen.

Ein solches Ergebnis sei in Zeiten wie diesen nicht selbstverständlich, verliere der Skisport doch gerade bei der einheimischen Bevölkerung an Bedeutung, so Alton. Die Zeiten, in denen jeder Vorarlberger seine eigenen Ski zuhause stehen hatte, seien nämlich vorbei.

Wenig hilfreich sei auch der Schneemangel im Rheintal gewesen, der gerade in den niederen Regionen die Lust aufs Skifahren verdorben habe. In den höheren Regionen war der Schnee indes in ausreichendem Maße vorhanden, die Umsätze in den Sportgeschäften waren dort besser.

Positive Grundstimmung

Insgesamt sei die Stimmung im Sporthandel positiv, sagt Alton. Für die Frühlings- und Sommermonate rechnet man mit einem Wachstum von zwei bis drei Prozent, angekurbelt durch den nachhaltigen Boom bei Fahrrädern und anderen Outdoor-Artikeln.

Link: