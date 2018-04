Pkw überschlägt sich: Lenker alkoholisiert

Ein 29-jähriger Mann ist mit seinem Fahrzeug am Samstagabend in Bludesch von der regennassen Straße abgekommen und hat sich in der Folge überschlagen. Er blieb unverletzt. Ein Alkoholtest verlief positiv.

Der Vorfall ereignete sich Polizeiangaben zufolge gegen 19.30 Uhr. Der 29-Jährige fuhr von Gais kommend auf der Landesstraße 50 in Richtung Bludesch, als er - vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit - die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das Auto kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb etwa 80 Meter in einem Feld liegen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, der Lenker blieb unverletzt.