Austausch stärken: Kooperation mit Südtirol

Kulturlandesrat Christian Bernhard und sein Südtiroler Kollege Landesrat Philipp Achammer haben am Donnerstag eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Dadurch wollen sie ihre kulturelle Zusammenarbeit verstärken.

Vorarlberg und Südtirol wollen mit dieser Partnerschaft bewusst eine europäische Dimension in der kulturpolitischen Ausrichtung unterstreichen. Neben der Unterstützung der kulturellen Vielfalt und der Lebendigkeit der regionalen Kulturszene soll es auch gemeinsame Präsentationen von Initiativen und Projekten, gegenseitige Unterstützung bei der Durchführung europaweiter Projekte sowie eine Steigerung des Bekanntheitsgrades von kulturellen Institutionen und Angeboten über die Grenzen hinaus geben, erklärt Kulturlandesrat Christian Bernhard (ÖVP). Die beiden Länder wollen dadurch ihre Verbindung und den grenzüberschreitenden Gedankenaustausch noch enger knüpfen.

Gemeinsame Aktionen

Angestrebt wird mindestens eine jährliche Initiative in Vorarlberg und eine in Südtirol in Form einer Kooperation bzw. eines Austauschprojektes. Zudem können laut Bernhard neben gemeinsamen Aktionen auch gemeinschaftliche Ausschreibungen von Wettbewerben durchgeführt werden.