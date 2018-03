Auto von Montafonerbahn gestreift

Glück hatten eine 45-jährige Autofahrerin aus Deutschland und ihr 8-jährigen Sohn am Mittwochmittag in St. Anton im Montafon. Die Frau stand mit ihrem Auto zu nah am Gleis und wurde von der Montafonerbahn gestreift.

Die 45-jährige Autofahrerin aus Deutschland/Augsburg war mit ihrem 8-jährigen Sohn am Mittwochmittag gegen 13.15 Uhr in St. Anton im Montafon von Vandans kommend in Richtung Bludenz unterwegs, als sie laut Polizei die rote Ampel beim Übergang der Montafonerbahn zu spät bemerkt haben dürfte.

Aufgrund des warnenden Zugsignals gelang es der Frau noch das Auto vor dem Gleis anzuhalten - weil sie aber zu nahe am Bahngleis zu Stehen gekommen war, streifte die Montafonerbahn das Auto leicht. Beide, die Frau und ihr Sohn, wurden glücklicherweise nicht verletzt.