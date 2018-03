Heuer deutlich weniger PH-Absolventen

An der Pädagogischen Hochschule (PH) Vorarlberg werden heuer rund 50 Absolventen weniger eine Ausbildung zum Volksschullehrer abschließen als in den Vorjahren. Grund ist laut Rektor die Umstellung des Lehramtsstudiums.

Dauerte die Ausbildung zum Volksschullehrer an der PH in Feldkirch früher drei Jahre, so sind mittlerweile vier Jahre für den Bachelor-Abschluss nötig. Heuer macht sich das erstmals bei den Absolventenzahlen bemerkbar: Es werden deutlich weniger Volksschullehrer mit der Ausbildung fertig als in vergangenen Jahren.

Brauchle: Einmalige Lücke

Normalerweise werden in Feldkirch pro Jahr rund 60 Studenten mit dem Lehramtsstudium der Primarstufe fertig. Aufgrund der Umstellung des Studiums werde es aber in diesem Jahr nur rund zehn Absolventen geben, sagt PH-Rektor Gernot Brauchle. Es ergebe sich quasi einmal eine Lücke, die man bei den Abgängern einmalig - nämlich heuer - spüre. Dadurch könne man heuer zwischen 45 und 50 Lehrpersonen weniger an die Schulen schicken wie in den Jahren davor.

Welche Auswirkungen das auf die Lehrer-Situation an den heimischen Volksschulen haben wird, kann Brauchle laut eigenen Angaben derzeit nicht einschätzen. Positiv sei zumindest, dass heuer alle PH-Absolventen an Schulen unterkommen sollten.

