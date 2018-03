Technischer Defekt führt zu Wohnungsbrand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist in einer Dornbirner Wohnung am Donnerstag ein Brand ausgebrochen. Die Nachbarn bemerkten das Feuer und brachten sich in Sicherheit, bevor die Einsatzkräfte eintrafen.

Ein Autofahrer hatte das Feuer gegen 14.30 Uhr von der Straße aus bemerkt und die Einsatzkräfte zum Mehrparteienhaus in der Lustenauerstraße gerufen. Etwa zeitgleich dürften auch die Hausbewohner den Brand bemerkt haben. Beim Eintreffen war das Wohnhaus völlig verraucht, aber leer: Alle Bewohner hatten sich in Sicherheit gebracht. Die betroffene Wohnung stand in Vollbrand.

Der Feuerwehr Dornbirn gelang es, den Brand mit rund 50 Einsatzkräften unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf andere Wohnungen zu verhindern. Wie sich herausstellte, dürfte ein technischer Defekt eines Elektrogerätes im Schlafzimmer den Brand ausgelöst haben. Die 23-jährige Frau und ihr dreijähriges Kind, die die Unterkunft bewohnen, befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Gebäude.

Wohnung unbewohnbar

An der Wohnungen entstand schwerer Sachschaden, sie ist unbewohnbar. Die Frau und ihr Kind erhalten jetzt von der Stadt Dornbirn eine Notunterkunft. Die übrigen Hausbewohner kamen mit dem Schrecken davon, sie konnten ins Gebäude zurückkehren. Neben der Feuerwehr Dornbirn war auch die Rettung mit zwei Fahrzeugen und vier Personen sowie Bundes- und Stadtpolizei mit insgesamt drei Fahrzeugen und sechs Beamten im Einsatz.