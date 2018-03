Querschnittsgelähmter tot in Bach gefunden

Ein querschnittsgelähmter Mann ist in der Nacht auf Donnerstag in Hard tödlich verunglückt. Der 35-Jährige stürzte mit seinem Hand-E-Bike in einen wasserführenden Graben. Eine Schülerin fand den leblosen Mann in den Morgenstunden.

Kurz nach 7.00 Uhr bemerkte das Mädchen eine leblos im Birkengraben - einem kleinen Bach - liegende Person. Der alarmierte Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen.

Keine Anzeichen auf Fremdverschulden

Die Ermittlungen der Polizei Hard und der Spurensicherung Bregenz haben ergeben, dass der 35-jährige, querschnittsgelähmte Mann gegen 3.00 Uhr auf dem Weg nachhause in den Graben gestürzt sein dürfte und dort ertrunken ist. Er war mit einem Spezial-E-Bike mit Handpedalen und drei Rädern unterwegs.

Die Polizei geht von einem Unfall aus, Anzeichen auf Fremdverschulden gibt es nicht. Es wurde eine Obduktion des Leichnams angeordnet.