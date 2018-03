Umsatzplus für Fruchtsafthersteller Rauch

Mit 902 Mio. Euro Umsatz ist die Rankweiler Fruchtsafthersteller Rauch der größte private Lebensmittelhersteller in Österreich. Die Firma hat nun die Bilanz für 2017 vorgelegt: Gegenüber dem Jahr zuvor ist der Umsatz um 2,4 Prozent gestiegen.

International sind etwas mehr als 1.800 Mitarbeiter beim Fruchtsafthersteller beschäftigt.

Bei der Entwicklung neuer Produkte geht Rauch seit ein paar Jahren einen eigenen Weg. Mit Hilfe von mittlerweile zehn „Juice Bars“, in denen frische Säfte gepresst und erprobt werden, will der Fruchtsafterzeuger herausfinden, was den Konsumenten schmeckt. Die Juice Bars sind laut Marketingleiter Daniel Wüstner Ideengeber. Sie seien eine Art Kreativwerkstatt. Junge Leute würden ihre Ideen einbringen, die dann Inspiration für neue Produkte seien.

Im April begibt sich ein Kreuzfahrtschiff eines großen Reiseveranstalters auf Jungfernfahrt, an Bord befindet sich ebenfalls eine Juice Bar.

Links: