Eishockey-Saison für Dornbirn vorzeitig beendet

Der EC Dornbirn verlor am Dienstagabend das sechste Spiel in der Viertelfinalserie gegen Salzburg zuhause klar mit 2:6. Damit sind die Bulldogs aus dem Play-Off ausgeschieden. Dennoch ist die Vereinsführung mit dem Saisonverlauf zufrieden.

Salzburg gelang in Dornbirn durch Brouillette (2.) die schnelle Führung, Arniel glich jedoch bereits in der sechsten Minute aus. Tore von Cijan noch im ersten Abschnitt und Kapitän Trattnig per Penalty nach einer halben Stunde beförderten die Bullen zurück in die Erfolgsspur.

Doppelschlag bringt Vorentscheidung

Ein Doppelschlag von Schremp (44.) und Trattnig (46.) bedeutete dann die Vorentscheidung. Auf das 2:5 von Arniel (49.) hatten die Salzburger durch Duncan (59./EN) auch noch eine Antwort. Salzburg entscheidet somit die Viertelfinalserie mit 4:2 für sich und trifft im Halbfinale auf Linz. Das zweite Halbfinale lautet Vienna Capitals gegen Bozen.

GEPA pictures/Oliver Lerch

Kutzer: „Positive Saisonbilanz“

Trotz des vorzeitigen Ausscheidens aus dem Play-Off fällt die Saisonbilanz aus Sicht der Dornbirner positiv aus. „Da ist sehr viel stolz mit dabei, was die Mannschaft geleistet hat. Wenn man sich alle sechs Spiele ansieht - ich denke im September hätte uns das niemand zugetraut, dass wir hier stehen und Salzburg bis an den Rand ihrer Kräfte drücken“, sagte nach Bulldogs-Manager Alexander Kutzer nach der Partie.

Kutzer hofft, dass er einige der Dornbirner Leistungsträger auch für die kommende Saison halten kann. Bei Trainer Dave MacQueen deutet viel darauf hin, dass er den Verein nach sechs Jahren verlassen wird. Er selbst beziffert die Chancen auf 50:50.