Völlig desolate Lkws aus dem Verkehr gezogen

Die Polizei hat am vergangenen Samstag zwei Lkws aus Aserbaidschan mit schweren Mängeln aus dem Verkehr gezogen. Am einen Fahrzeug wurden 31 Mängel, am zweiten 29 festgestellt. Beide Lenker wurden angezeigt.

Die Lkws waren auf der A14 bei Dornbirn Nord auf dem Pannenstreifen abgestellt worden. Dort wurden sie von der Autobahnpolizei angetroffen und einer Kontrolle unterzogen. Die Beamten stellten dabei gravierende Mängel fest: Die Beschädigungen an den Reifen reichten bis zum Gewebe, beim Bremsen war ein hörbarer Luftverlust feststellbar.

Bei einer genaueren technischen Überprüfung in Sulz stellten sich schließlich 31 bzw. 29 Mängel an den Sattelfahrzeugen heraus - 11 bzw. zehn davon mit Gefahr in Verzug. Bei beiden Fahrzeugen waren die Bremsen teilweise wirkungslos. Die Lenker wurden angezeigt und durften nicht mehr weiterfahren.