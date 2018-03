Wohnen auf Platz eins der Sorgenliste

Die Konsumentenberater der Arbeiterkammer (AK) Vorarlberg haben im vergangenen Jahr fast 25.000 Anfragen, Beschwerden und Bitten aus der Bevölkerung bearbeitet. Auf Platz eins der Sorgenliste stand das Thema Wohnen.

Mit 18.500 Anrufen wurden die meisten Anfragen per Telefon an die Konsumentenberater herangetragen. Und jeweils knapp 3.500 Beschwerden und Bitten wurden entweder persönlich oder per E-Mail in Feldkirch deponiert.

Thema Wohnen an erster Stelle

Genau wie im Bundesschnitt stand auch in Vorarlberg das Thema Wohnen ganz oben auf der Sorgenliste der Bevölkerung. Jede fünfte Anfrage betraf dieses Thema. Auf Platz zwei folgten Warenkäufe aller Art, inklusive sämtlicher Probleme rund ums neue Auto. Und mit 17 Prozent standen Ärgernisse mit den Internet- und Handy-Anbietern auf Platz drei.

Insgesamt 819.000 Euro eingeklagt

In den meisten Fällen konnte den Konsumenten schon mit Beratung und Aufklärung geholfen werden. Gelegentlich musste die Kammer aber auch intervenieren und die Rechte der Konsumenten durchfechten. Den finanziellen Erfolg für die Konsumenten beziffert die AK Vorarlberg mit knapp 819.000 Euro.