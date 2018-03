„Ländle“-Lösung für krebskranke Kinder gesucht

Nachdem es zu Einschränkungen bei der Behandlung von krebskranken Kindern am Stadtspital Dornbirn kommt, wird den Eltern, die nun mit ihren kranken Kindern nach Innsbruck fahren müssen, Unterstützung zugesagt. Land und Stadt suchen nach einer Vorarlberger Lösung.

Seit Wochen machen Eltern mobil gegen den Wegfall von Kinderkrebs-Behandlungsmethoden am Krankenhaus Dornbirn. Nach der Pensionierung des bisherigen Primars Bernd Ausserer fehlt schlichtweg das ärztliche Personal im Stadtspital, das diese Behandlungen durchführen könnte. Eltern müssen nun für intravenöse Chemotherapien nach Innsbruck fahren.

Schwierige Suche nach Kinderonkologen

Beim Informationsabend am Donnerstag mit geladenen Gästen aus Politik, Gesundheitsbereich und betroffenen Familien wurde deutlich, dass die ärztliche Situation am Stadtspital nicht so schnell verbessert werden kann. Zwei dringend benötigte Kinderonkologen zu finden, sei nicht einfach, so die Verantwortlichen.

Hilfe wird versprochen

Landesrat Christian Bernhard (ÖVP) und Bürgermeisterin Andrea Kaufmann (ÖVP) präsentierten deshalb einen Maßnahmenkatalog: Es soll ein intensives Anwerben von Kinderonkologen geben und eine Verbesserung beim Transport und der Unterbringung Betroffener in Innsbruck, wo die Kranken jetzt behandelt werden. Bernhard und Kaufmann versprachen aber die langfristige Sicherstellung der Kinderonkologie in Vorarlberg.

Demonstration in Dornbirn

In der Dornbirner Innenstadt fand am Donnerstagabend eine Demonstration für den Erhalt von Therapiemöglichkeiten für krebskranke Kinder am Krankenhaus Dornbirn statt. Etwa 200 Personen nahmen daran teil - mehr dazu in Demonstration für Therapie-Erhalt (vorarlberg.ORF.at; 15.3.2018.

