Prozess gegen mutmaßlichen Talibankrieger

Am Landesgericht Feldkirch muss sich ein in Vorarlberg lebender Afghane wegen mutmaßlicher Zugehörigkeit zu den Taliban verantworten. Er soll acht Jahre lang für die terroristische Vereinigung gearbeitet haben.

Für den Prozess gegen den in Vorarlberg lebenden Afghanen gelten am Dienstag erhöhte Sicherheitsvorkehrungen am Landesgericht in Feldkirch. Der 39-jährige Mann soll über acht Jahre lang für die terroristische Vereinigung tätig gewesen sein.

An kriegerischen Handlungen teilgenommen

Der Angeklagte stammt aus einem Berggebiet in Afghanistan und war dort laut Staatsanwaltschaft von 2003 bis 2011 für die Taliban tätig. Der laut eigenen Angaben 39-jährige Mann soll als Fahrer tätig gewesen sein und Personen und Waffen transportiert haben. Nach Angaben von Gerichtspressesprecher Norbert Stüttler soll der Angeklagte selbst eine Schusswaffe besessen und an kriegerischen Auseinandersetzungen teilgenommen haben.

Ins Visier der Ermittler ist der Afghane geraten, weil er in Vorarlberg um Asyl angesucht hatte. Dabei wurde der Verfassungsdienst auf die Vergangenheit des Mannes aufmerksam.

Der Afghane hat seine Taten bisher mit dem existenziellen Notstand in seiner Heimat begründet. Das Strafausmaß beträgt bei einer Verurteilung bis zu zehn Jahre Haft.