Deurowood: Investiert und verdreifacht Output

Die Firma Deurowood in Hard steht kurz vor Abschluss einer Sechs-Millionen-Euro-Investition: Laut Wirtschaftspresseagentur sollen die Standorterweiterung Anfang Mai fertiggestellt sein - damit verdreifacht die Firma den möglichen Output.

So wurde etwa ein neues Logistikcenter für die An- und Ablieferung inklusive einem Hochregallager für 1.500 IBC (Intermediate Bulk Container - mobile Kunststofftanks) errichtet. Zudem habe man zusätzliche Produktionskapazitäten geschaffen und jetzt auch ein neues, deutlich größeres Labor zur Verfügung. Gleichzeitig werden neue Büroräumlichkeiten im Altbestand des Firmensitzes errichtet.

„Unter dem Strich bedeutet dies, dass wir unseren Output verdreifachen können“, so Nessler. Die Fertigstellung der Standorterweiterung sei für Anfang Mai 2018 geplant.

Nischenanbieter im High-Tech-Bereich

DEUROWOOD entwickelt und produziert chemische Additive für die Holzwerkstoff- und Kunststoffindustrie. Dazu gehören etwa Netzmittel, Trennmittel, Härter und diverse andere Substanzen. Zum Einsatz kommen diese Stoffe unter anderem bei der Herstellung von Laminatfußböden oder Melaminharzplatten.

In Hard werden 22 Mitarbeiter beschäftigt, davon sieben promovierte Chemiker. „Es gibt weltweit drei Anbieter von solchen Produkten in der von uns angebotenen Form. Einer davon ist DEUROWOOD“, so Nessler. Man produziere ein High-Tech-Nischenprodukt, wo ein hoher Innovationsgrad notwendig sei.

Der Lebenszyklus der Produkte bewege sich zwischen drei und sieben Jahren. Um das bewerkstelligen zu können, sei ein sehr hohes Prozess-Know-how notwendig. Zudem müsse man den Kunden einen entsprechenden Servicegrad vor Ort bieten können.

Umsatzplus von 13 Prozent

Im Geschäftsjahr 2017 wurde ein Umsatz von 14,3 Millionen Euro erzielt, ein Plus von rund 13 Prozent gegenüber 2016. Die Ertragssituation bezeichnet Nessler als zufriedenstellend positiv. Ein Blick in die beiden vorangegangenen Jahresabschlüsse zeigt ebenfalls ein sehr deutlich positives Vorsteuerergebnis.

Das Unternehmen liefert seine Produkte in 48 Exportmärkte weltweit, der Auslandsanteil beläuft sich auf rund 98 Prozent. Maßgebliche Wachstumsmärkte seien unter anderem Länder in Südamerika wie etwa Brasilien, Chile, Venezuela und Argentinien sowie weiter nördlich auch Mexiko. Aber auch im Iran mache DEUROWOOD gute Geschäfte. Die wichtigen Bestandsmärkte USA, Deutschland und Türkei würden derzeit stagnieren. Als Zukunftsmärkte bezeichnet Nessler die Länder China, Südkorea und Australien.

Pinova Capital als Mehrheitseigentümer

Die DEUROWOOD Produktions GmbH gehört zu 100 Prozent der DEUROWOOD Holding GmbH, hinter der wiederum seit dem Vorjahr mit großem Mehrheitsanteil der deutsche Mittelstandsfinanzierer Pinova Capital steht. Einen kleinen Anteil an der Holding halten außerdem DEUROWOOD-Gründer Walter Deuring sowie Geschäftsführer Frank Nessler.

Die Liegenschaften in Hard gehören einer Immobiliengesellschaft von Walter Deuring, der sie an die operativ tätige Produktionsgesellschaft vermietet. Aus diesem Grund hat Deuring auch einen Großteil der erwähnten sechs Millionen Euro investiert.