Defekt an Gasflasche verursacht Brand

In einer Firma in Hohenems ist am Montagvormittag eine Gasflasche in Brand geraten. Die Mitarbeiter konnten den Brand mithilfe von sieben Schaumlöschern selbst in den Griff bekommen, verletzt wurde niemand.

Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 9.15 Uhr. Wie sich nach Eintreffen der Einsatzkräfte herausstellte, hatte sich das Ventil einer Gasflasche an einer Verpackungsmaschine geöffnet. Das ausströmende Gas entzündete sich in der Folge von selbst. Mehreren Mitarbeitern der Firma gelang es aber, das Feuer mit sieben Schaumlöschern in den Griff zu bekommen.

Die fahrbare Maschine wurde anschließend ins Freie gebracht. Verletzt wurde niemand. Brandursache soll ein defektes Ventil an der 11 Kilogramm schweren Propangasflasche sein.