Immer mehr Skianfänger auf Schulskiwoche

Die Jungen fahren immer weniger Ski. Das zeigt die heurige Entwicklung der Schulskiwochen in Gymnasien, berufsbildenden Schulen und den Neuen Mittelschulen. Genaue Zahlen gibt es zwar nicht, aber eine eindeutige Entwicklung.

In den Klassen sind immer weniger Skifahrer - und immer öfter werden Skiwochen abgesagt, weil die erforderlichen 70 Prozent der Schüler nicht mehr mitfahren, bestätigte Sportfachinspektor Conny Berchtold.

ORF

„Am Geld kann es nicht liegen“

Wie viele Klassen tatsächlich auf Schulskiwoche fahren, wird zwar nicht erhoben, allerdings lässt sich aus Rückmeldungen von Unterkunftgebern und Skiverleihstationen einiges herauslesen. Am Geld könne es nicht liegen, jeder, der um Unterstützung ansuche und förderungswürdig sei, bekomme auch eine, so Berchtold. Wer keine Ausrüstung habe, könne sie günstiger ausleihen.

Besonders in den Neuen Mittelschulen wird es offenbar immer zäher, in einigen Klassen gibt es bereits 80 Prozent Anfänger. Da brauche es besonders viel Engagement der Begleitpersonen, so Berchtold.