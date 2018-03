Liensberger wieder unter den Top Ten

Die Göfnerin Katharina Liensberger darf sich über eine weitere Top Ten-Platzierung freuen: Beim Weltcup-Slalom in Ofterschwang am Samstag belegte die 20-Jährige den zehnten Platz.

Damit war Liensberger drittbeste Österreicherin nach Katharina Gallhuber (5.) und Bernadette Schild (6.). Der Sieg ging an Mikaela Shiffrin. Auf die Saison-Dominatorin wies Liensberger am Ende einen Rückstand von 1.82 Sekunden auf, im Slalom war es ihr dritter Top Ten-Platz in Serie - mehr dazu in Shiffrin holt Slalom-Kugel ab (sport.ORF.at).