Obervermuntwerk II: Gerichtsverfahren ruhend gestellt

Das Gerichtsverfahren rund um den Bau des Pumpspeicher-Kraftwerks Obervermuntwerk II in der Silvretta wurde ruhend gestellt. Bau-ARGE und Illwerke AG haben sich laut Wirtschaftspresseagentur.com darauf geeinigt, bis Jahres-ende eine außergerichtliche Lösung zu erzielen.

Bei der am Landesgericht Feldkirch anhängigen Klage rund um gerechtfertigte oder nicht gerechtfertigte Mehrforderungen der Baufirmen bei der laufenden Errichtung des Pumpspeicherkraftwerkes Obervermuntwerk II in der Silvretta haben die beiden Streitparteien ein „Ruhen des Verfahrens“ vereinbart. Das haben Recherchen der Wirtschaftspresseagentur.com ergeben. Eine für Dienstag angesetzte zweite Verhandlungsrunde wurde abberaumt. Bis auf weiteres gibt es vor Gericht keine Verhandlungen mehr in dieser Causa.

Gestritten wurde um noch offene Forderungen in zweistelliger Millionenhöhe - mehr dazu in Obervermunt II: Firmen klagen Illwerke (vorarlberg.ORF.at; 13.12.2017).