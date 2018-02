Schwarzenberg belohnt Mütter mit „Herdprämie“

Die Gemeinde Schwarzenberg im Bregenzerwald bezahlt Müttern, die für ihren Nachwuchs zuhause bleiben, eine Prämie von jährlich 300 Euro pro Kind. Diese spöttisch als „Herdprämie“ bezeichnete Förderung ist umstritten.

Die Förderung betrifft in etwa 20 Kinder in Schwarzenberg. Wenn ihre Mütter daheim bleiben würden, wären das 6.000 Euro, die die Gemeinde zahlen müsste. Die Nachfrage scheint aber nicht groß zu sein: In der 1993 gegründeten Kinderbetreuungseinrichtung ist bislang noch kein Kind abgemeldet worden, seit es die Förderung gibt. Stattdessen stehen zwei Kinder auf der Warteliste.

Die Prämie solle eine „Anerkennung“ sein, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme von Bürgermeister Markus Flatz. Man wolle „nicht das eine gegen das andere“ Kinderbetreuungsmodell ausspielen. Mütter würden vom Staat zu wenig gefördert. Gegnerinnen wie die Gemeinderätin Grete Schultz sagen hingegen, man wolle die Frauen mit dieser Maßnahme zurück an den Herd bekommen. Sie wolle nicht, dass man als Gemeinde eine Wertung zwischen verschiedenen Modellen vornehme, sagt Schulz - mit einem finanziellen Anreiz geschehe aber genau das.

Wiesflecker wenig begeistert

Die zuständige Landesrätin Katharina Wiesflecker (Grüne) ist vom Vorgehen der Gemeinde Schwarzenberg nicht begeistert. „Es ist so, dass man natürlich damit Frauen...anhält, keine Kinderbetreuung in Anspruch zu nehmen, die Erziehung selbst zu übernehmen.“ Dabei müsse man aber festhalten, dass Kinderbetreuungseinrichtungen immer familienergänzende Einrichtungen seien: „Den Großteil der Erziehung machen natürlich die Familien selbst.“ Sie sei überzeugt, dass Schwarzenberg eine Ausnahme bleibe.

Bürgermeister Flatz hat bei der entscheidenden Gemeindevertretungssitzung übrigens gegen die Herdprämie gestimmt. Insgesamt fiel die Abstimmung mit 15:4 aber deutlich zugunsten der Förderung aus.