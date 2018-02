Staatsverweigerung: 46-Jährige vor Gericht

Am Landesgericht Feldkirch muss sich am Montag eine 46-jährige Tirolerin wegen mehrerer Delikte verantworten. Der Frau wird unter anderem vorgeworfen, Mitglied einer staatsfeindlichen Verbindung zu sein.

Die Tirolerin weigert sich laut Anklageschrift, den österreichischen Staat anzuerkennen. Sie könne deshalb von den Behörden der Republik nicht belangt werden. Vielmehr stelle jede Nennung ihres Namens eine Copyright-Verletzung dar. Mit dieser Begründung soll die 46-Jährige versucht haben, Schadenersatz-Forderungen geltend zu machen. Insgesamt habe sie von mehreren Personen im öffentlichen Dienst mindestens 6,7 Millionen Euro gefordert.

Ihr wird nun unter anderem versuchte schwere Erpressung, versuchte Nötigung und üble Nachrede zur Last gelegt. Weil die Angeklagte auch versucht haben soll, Richter und Staatsanwälte in Tirol unter Druck zu setzen, wird der Prozess in Vorarlberg durchgeführt.