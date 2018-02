Schneebrett in Lech riss zwei Skifahrer mit

In Lech sind am Donnerstag zwei Skifahrer von einem Schneebrett mitgerissen worden. Sie waren in einer Gruppe mit einem Skilehrer im freien Skiraum unterwegs. Das Schneebrett wurde von einer anderen Gruppe ausgelöst.

Kurz nach 10.00 Uhr war ein Skiführer mit einer vierköpfigen Gruppe beim Rüfigrat unterwegs. Beim Versuch, eine Zufahrt zu finden, brach eine Schneewechte ab, welche ein Schneebrett auslöste. Zur selben Zeit querte ein Skilehrer mit einer zehnköpfigen Gruppe unterhalb des Grates den Hang.

Zwei Skifahrer dieser Gruppe wurden vom Schneebrett mitgerissen. Ein 19-Jähriger blieb nach rund 50 Metern unverletzt auf dem Lawinenkegel liegen, ein 18-Jähriger wurde etwa 100 Meter weit mitgerissen und an der Nase verletzt. Nachdem klar war, dass niemand verschüttet worden war, konnten alle Beteiligten ihre Fahrt fortsetzen.

Zum Zeitpunkt des Lawinenabgangs herrschte in Lech erhebliche Lawinengefahr der Stufe drei auf der fünfstufigen Gefahrenskala.

