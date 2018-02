Tourismus mit Wintersaison sehr zufrieden

Die aktuelle Wintersaison läuft für die heimischen Tourismusbetriebe nahezu perfekt. In den vergangenen drei Wochen - mit den bundesweit gestaffelten Semesterferien - waren die Skigebiete in Vorarlberg beinahe ausgebucht.

Im Bregenzerwald liegen die Zahlen derzeit um sechs Prozent über jenen des Vorjahres und damit auf dem Niveau der Rekordsaison 2015/2016, sagt Herlinde Moosbrugger vom Bregenzerwald-Tourismus. Damals wurden in der gesamten Wintersaison 244.000 Gäste-Ankünfte allein im Bregenzerwald gezählt.

Auch das Kleinwalsertal verzeichnet heuer ein Plus von sechs Prozent. Das Montafon war laut Martina Zudrell von Montafon-Tourismus in den vergangenen drei Wochen nahezu ausgebucht. Am Funken-Wochenende waren überhaupt keine Zimmer verfügbar.

Viele kurzfristige Buchungen

Ein Plus gibt es auch am Arlberg. Die verschneite Landschaft sei besonders in sozialen Netzwerken vermarktet worden und das habe zu vielen kurzfristigen Buchungen geführt, sagt Hermann Fercher von Lech-Zürs-Tourismus. Bis Saisonende rechnen die Touristiker Dank der Schneelage mit einer anhaltend guten Auslastung.

