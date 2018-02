Handy-Diebstahl mündet in Schlägerei

In eine Schlägerei mündete ein Handydiebstahl am vergangenen Freitag in Riezlern. Ein 27-jähriger Urlauber aus Luxemburg spürte die Diebe mittels Handyortung auf und konfrontierte sie. Es kam zu einem Schlagabtausch.

Laut Polizeiangaben hielt sich der 27-jährige Luxemburger am Freitagnachmittag in einer Après-Ski-Bar in Riezlern auf. Im Laufe des Nachmittags bemerkte er, dass sein Mobiltelefon fehlte. Mithilfe einer Ortungs-App gelang es ihm herauszufinden, wo sich das Gerät befand. Gemeinsam mit einem Freund fuhr er in Richtung des Standortsignals.

Dort traf der 27-Jährige auf ein belgisches Paar, das sich zuvor ebenfalls in der Après-Ski-Bar aufgehalten hatte. Während er das Paar zur Rede stellte, wählte sein Freund die Nummer des vermissten Handys, woraufhin es in der Jackentasche des 46-jährigen Belgiers klingelte. Trotzdem verweigerte das Paar die Herausgabe.

Belgier erlitten schwere Verletzungen

Es kam zunächst zu einer verbalen, schließlich zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen dem 27-Jährigen und den beiden Belgiern. Dabei erlitt der 46-Jährige einen Nasenbeinbruch, seine ebenfalls 46-jährige Partnerin einen Oberarmbruch. Beide Luxemburger verließen daraufhin den Tatort. Die Polizeiinspektion Kleinwalsertal forschte den 27-Jährigen noch am selben Abend aus. Die Beteiligten werden jetzt bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.