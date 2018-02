Vorarlberger trumphieren bei „German Design Award“

Mehrere Vorarlberger haben heuer beim „German Design Award“ triumphiert: Zwei Auszeichnungen gab es für die Dornbirner Kommunikationsagentur „die3“, vier Preise für das Büro „Sägenvier“, das auch in Dornbirn seinen Sitz hat.

Kinder gestalten die Signaletik - also die Personenleitsysteme - für den Kindergarten Dornbirn Markt: Für diese Idee gab es den Deutschen Designpreis in Gold in der Kategorie „Signage and Wayfinding“. Das Projekt von Sägenvier wurde aus über 5.000 Einreichungen ausgewählt. "Absolut eindrucksvoll und abseits üblicher Leitsysteme“, urteilte die Jury.

Eine weitere Auszeichnung bekam das Team für seine Fassadengestaltung der Parlaments-Pavillons auf dem Wiener Heldenplatz. Die Jury bezeichnete die Idee als faszinierend, die Umsetzung als beeindruckend und das Projekt als absolut außergewöhnlich. Für das Leitsystem der Volksschule Edlach erhielt Sägenvier eine „Special Mention“. Und auch ein Lüftungsschacht mit Sitzgelegenheit und Illustration in Feldkirch erhielt eine Auszeichnung.

Zwei Auszeichnungen für die3

Auch die Branding- und Kommunikationsagentur die3 wurde beim German Design Award mit zwei Preisen bedacht. Ausgezeichnet wurden Kampagnen für Bosch Sensortec und Tridonic. Die Tridonic-Kampagne kombiniere „die Themen Leuchte und Netz zu einem ästhetischen Keyvisual mit hoher Symbolkraft und Wiedererkennbarkeit“, urteilte die Jury. Eine „Special Mention“ gab es für die Kampagne zur Einführung des „Bosch Vital Sensor Hub“.