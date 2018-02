Auffahrunfall auf schneeglatter Fahrbahn

Auf der schneeglatten Fahrbahn hat sich am Montagabend ein Unfall in Feldkirch Altenstadt ereignet. Drei Autos waren in den Auffahrunfall verwickelt.

Zum Unfall kam es auf der Reichsstraße auf Höhe der Apotheke in Feldkirch Altenstadt. Ein 20-jähriger Mann aus Tisis konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten und rutschte in die zwei vor ihm stehenden Autos. Es entstand nur Sachschaden, die Polizei konnte den Verkehr wechselweise an der Unfallstelle vorbeilotsen.