Jäger haben Abschussquote fast erfüllt

Vorarlbergs Jäger haben die Abschussquote für das laufende Jagdjahr, das am 31. März endet, bereits nahezu erfüllt. So liegt die Quote beim Rotwild bei 99,6 Prozent der Mindestabschuss-Vorgabe von genau 2.977 Tieren.

Die Erfüllungsquote sei besonders in den Problemgebieten, wie dem Klostertal und dem Silbertal, für eine erfolgreiche TBC-Eindämmung und -Bekämpfung wichtig, heißt es vonseiten des Landes. In den meisten Jagdgebieten gilt derzeit Schonzeit für das Wild.

Erst im Jänner mussten im Montafon vier Aufzucht- beziehungsweise Milchbetriebe und ein Mastbetrieb in Dornbirn vorsorglich gesperrt werden, weil Verdacht auf TBC bestand - mehr dazu in TBC-Verdacht im Montafon und Dornbirn.