Steu rodelt sich in den Favoritenkreis

Bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang hat sich Thomas Steu mit seinem Partner Lorenz Koller zu einem ernsthaften Medaillen-Anwärter im Doppelsitzer-Bewerb entwickelt: Das Duo belegte im Training Top-Platzierungen.

Der Bludenzer zeigte mit seinem Tiroler Partner auch am Montag sehr starke Trainingsläufe. Steu und Koller rodelten zweimal auf Platz drei, Bestzeit markierten jeweils die großen Gold-Favoriten aus Deutschland, Toni Eggert und Sascha Benecken. Am Sonntag hatte das österreichische Duo bereits die Ränge fünf und eins belegt.

Steu und Koller haben es damit in den erweiterten Favoritenkreis für die Medaillenränge geschafft. Das Duo hat einen sechsten Platz als bestes Saisonergebnis zu Buche stehen. Am Dienstag stehen für die Rodler weitere Trainingsläufe auf dem Programm. Ernst wird es am Mittwoch: Dann geht der Doppelsitzer-Bewerb in zwei Durchgängen über die Bühne.