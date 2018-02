Musikschulen: Land erstattet Lehrern Fahrtkosten

Die Landesregierung unterstützt Musikschullehrer, die Schüler auch in anderen Sprengelgemeinden unterrichten, erneut mit einer Vergütung der Fahrtkosten bzw. Fahrtzeiten. Der Förderbetrag beläuft sich auf mehr als 330.000 Euro.

Folgende zehn Vorarlberger Musikschulen erhalten eine Fahrtkosten- und Fahrtzeitvergütung: Am Hofsteig, Blumenegg/Großes Walsertal, Brandnertal, Bregenzerwald, Klostertal, Leiblachtal, Montafon, Rankweil, Tonart und Walgau.

Über 15.000 Musikschüler im Land

An den 18 Musikschulen in Vorarlberg werden über 15.000 Kinder und Jugendliche unterrichtet. Rund 540 Musikpädagogen sind an den Bildungsstätten beschäftigt. Allein von Landesseite wird das Musikschulwesen jährlich mit rund zehn Millionen Euro unterstützt.