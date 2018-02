Hunderte Kerzen für mehr Menschlichkeit

In Bregenz hat es am Freitag etwa zwei Stunden ein Lichtermeer für mehr Menschlichkeit gegeben. 300 Teilnehmer versammelten sich laut Polizei am Kornmarktplatz und gedachten der verstorbenen Flüchtlingshelferin Ute Bock.

Das Lichtermeer soll ein Zeichen sein für ein offenes Miteinander und gegen Fremdenfeindlichkeit. Zeitgleich haben auch in anderen Landeshauptstädten Kundgebungen stattgefunden: Auf dem Heldenplatz in Wien wurden mehr als 10.000 Menschen erwartet.