Auto drohte 100 Meter abzustürzen

Glück im Unglück hatte eine 44-jährige Pkw-Lenkerin am Donnerstag in Dünserberg. Sie geriet mit ihrem Fahrzeug über die schneebedeckte Fahrbahn hinaus, blieb an einer Fahrbahnkante hängen und drohte, etwa 100 Meter abzustürzen.

Der Feuerwehr Dünserberg gelang es schließlich das Fahrzeug zu stabilisieren. Laut Einsatzleiter Markus Hartmann hatte die Lenkerin großes Glück - in dieses Tobel sei schon einmal ein Fahrzeug abgestürzt.