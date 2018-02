Arbeitslosigkeit ist im Jänner gesunken

Im heurigen Jänner hat sich die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen gegenüber dem Vorjahr um 3,2 Prozent verringert. Damit ist die Rückgangsrate nach Angaben des AMS merklich höher als in allen Monaten des Vorjahres.

Ende Jänner 2018 waren in Vorarlberg 10.212 Arbeitslose vorgemerkt. 2.419 Personen haben an Schulungsangeboten des AMS teilgenommen. Mit 5,8 Prozent Arbeitslosenquote lag Vorarlberg unter dem Bundesdurchschnitt von 9,5 Prozent.

Sieht man sich die Berufsgruppen an, zeigt sich, dass sich die Arbeitslosenzahlen vor allem in den Bau- und Metallberufen verringert haben. Einen Anstieg gab es hingegen bei den Hilfs- und Reinigungsberufen.

Die Arbeitslosenzahlen waren im Vergleich zum Vorjahr in allen Altersgruppen rückläufig. Seit längerem auch bei den über 50-Jährigen, das sei erfreulich, so AMS-Landesgeschäftsführer Bernhard Bereuter.

Hälfte hat nur Pflichtschulabschluss

Obwohl in so gut wie allen Branchen gute Arbeitsmöglichkeiten bestehen würden und sich die Zahl der beim AMS gemeldeten offenen Stellen um 29,1 Prozent erhöht habe, hätten bestimmt Personengruppen dennoch große Probleme, einen Job zu finden, so Bereuter.

Die Wiedereingliederung von Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen sowie mit ungenügender Qualifikation bereite nach wie vor große Schwierigkeiten. Beinahe die Hälfte aller vorgemerkten Arbeitslosen hätten nur einen Pflichtschulabschluss. Für sie werde es auch künftig schwieriger werden, einen Job zu finden, da vor allem der Beschäftigungsanteil an qualifizierten Arbeitskräften steigen wird.

