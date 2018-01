Liensberger und Hirschbühl lösen Olympia-Ticket

Katharina Liensberger und Christian Hirschbühl haben in letzter Sekunde das Ticket für die Olympischen Spielen in Pyeongchang (Südkorea) gelöst. Beide wurden am Sonntag vom ÖOC nachnominiert.

Damit fahren insgesamt sechs Vorarlberger zu den Olympischen Spielen, die am 9. Februar eröffnet werden. Schon am Montag hatte das Österreichische Olympische Comité (ÖOC) die Snowboarder Alessandro Hämmerle und Markus Schairer, Langläufer Dominik Baldauf und Rodler Thomas Steu nominiert - mehr dazu in Vier Vorarlberger im Olympia-Aufgebot.

Liensberger und Hirschbühl waren in dieser ersten Aufstellung noch nicht inkludiert gewesen. Beiden wurden aber Chancen auf eine Nachnominierung eingeräumt. Das ÖOC hatte nämlich bis Sonntag Zeit, weitere sieben Athleten zu nennen. Im zweiten Anlauf schafften es dann beide Vorarlberger Ski-Asse ins Olympia-Aufgebot.

Bestes Karriere-Resultat für Liensberger

Mit ausschlaggebend dürften die Ergebnisse vom Wochenende gewesen sein: Liensberger belegte beim Slalom in Lenzerheide den sechsten Platz und schaffte damit ihr bestes Karriere-Resultat. Hirschbühl belegte beim Riesentorlauf in Garmisch-Partenkrichen zwar nur Rang 28, beendete damit aber seine Negativserie von zuletzt drei Ausfällen in Serie. Als bestes Saisonergebnis hat Hirschbühl einen neunten Platz in Adelboden zu Buche stehen.

Hirschbühl selbst hat nicht mehr mit einer Nominierung gerechnet: „Meine Intuition war eigentlich, dass der Quotenplatz auf einen Abfahrer fällt.“ Er sei sehr überrascht, freue sich aber natürlich. In Südkorea dürfte Hirschbühl aber noch ein Ausscheidungsrennen gegen Marco Schwarz bevorstehen. Liensberger hatte sich nach ihrem zweiten Lauf in Lenzerheide schon hocherfreut gezeigt: „Ich freue mich riesig. Es ist echt ein Wahnsinn.“

Thomas Steu: Olympiastart nicht gefährdet

Der für Olympia bereits qualifizierte Rodler Thomas Steu kam indes beim Saisonfinale in Sigulda zu Sturz. Er zog sich dabei eine Prellung am Knie und eine Kapselverletzung am Ringfinger zu. Steu wird am Montag in Innsbruck genau untersucht. Der Olympiastart ist laut Trainer Markus Prock aber nicht gefährdet.

Nicht ins Olympia-Aufgebot geschafft haben es Christine Scheyer und Elisabeth Kappaurer sowie Snowboarder Lukas Mathies. In allen Fällen reichten die heurigen Ergebnisse nicht für eine Nominierung.

Steckbriefe:

APA/EXPA/JOHANN GRODER

Katharina LIENSBERGER (20)

Geboren: 1.4.1997 in Feldkirch/Vorarlberg

Wohnort: Göfis/Vorarlberg

Größe: 1,64 m

Familienstand: ledig

Verein: SK Rankweil

Hobbys: Wandern, Tennis, Kitesurfen, Wasserski, Harfe spielen

Homepage: www.katharina-liensberger.at

Größte Erfolge:

Weltcup: 6. Platz Slalom Lenzerheide 2018, zwei 8. Plätze (Slaloms Zagreb und Flachau 2018)

Junioren-WM: Silber Riesentorlauf und Teambewerb 2017

1. Olympia-Teilnahme

APA/HERBERT NEUBAUER

Christian HIRSCHBÜHL (27)

Geboren: 19. April 1990 in Bregenz

Wohnort: Lauterach

Größe/Gewicht: 1,77 m/81 kg

Familienstand: ledig

Verein: SV Riefensberg/Vorarlberg

Hobbys: Mountainbike, Kart fahren

Homepage: www.instagram.com/christianhirschbuehl

Größte Erfolge:

Weltcup: 3 Top-Ten-Ergebnisse im Slalom (4. Wengen 2017, 7. Kitzbühel 2016, 9. Adelboden 2018)

Europacup: 2 Siege (ein Slalom, 1 City-Event)

1. Olympiateilnahme