Rauch: Finanzielle Folgen des Klimawandels

Der Klimawandel mache sich in Vorarlberg auch eindeutig in den Kosten bemerkbar, sagt Umweltlandesrat Johannes Rauch (Grüne) im ORF Vorarlberg- Interview. Er beziffert die Summe in diesem Bereich für die letzten fünf Jahre mit 23 Millionen Euro.

Am Freitag haben sich die Klimaschutz-Referenten der Bundesländer mit der neuen Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) getroffen. Für Vorarlberg war Rauch dabei. Aus seiner Sicht muss die neue Bundesregierung schnellstmöglich Gegenmaßnahmen treffen, denn die Folgen des Klimawandels würden sich vor allem im Kostenpunkt immer deutlicher zeigen.

Man habe erhoben, dass für die Folgen von Starkregen, Stürmen und Hochwasser in den vergangenen fünf Jahren in Vorarlberg 23 Millionen Euro ausgegeben werden mussten, so Rauch. Österreichweit sei es eine Summe von rund einer Milliarde Euro. Der Klimawandel mache sich eindeutig und ganz klar auch in den Kosten bemerkbar.

Das Interview mit Umweltlandesrat Johannes Rauch führte ORF Vorarlberg-Redakteur Martin Kopf.

Steigende Zahl von Feuerwehr-Einsätzen

Die Folgen des Klimawandels würden sich auch an der steigenden Zahl der Feuerwehreinsätze zeigen, sagt Rauch. Im Jahr 2016 habe es in Vorarlberg 466 Einsätze der Feuerwehr gegeben, im Vorjahr seien es 596 gewesen. In die Kosten seien die unzähligen Stunden der freiwilligen Feuerwehr gar nicht eingerechnet worden.

Einen großen Nachholbedarf sieht Rauch im Bereich des Verkehrs. Hier müsse die neue Ministerin rasch tätig werden.

