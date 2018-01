Unbekannter fährt Frau in den Rücken und türmt

Ein unbekannter Skifahrer ist einer 68-jährigen Deutschen am Mittwoch im Skigebiet Silvretta Montafon in den Rücken gefahren. Die Frau erlitt eine Wirbelverletzung, der Mann nahm Reißaus.

Laut Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 10.00 Uhr im Bereich der Piste 40 in St. Gallenkirch. Durch den Zusammenstoß kamen sowohl der unbekannte Mann als auch die 68-jährige Frau zu Sturz. Der Unbekannte gab in gebrochenenm Englisch an, jemanden verständigen zu wollen. Er fuhr davon, ohne seine Daten bekannt zu geben.

Die Frau erlitt einen Wirbelbruch im Bereich der Lendenwirbelsäule. Sie wurde mit dem Hubschrauber Robin 1 ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. Der Mann soll etwa 40 Jahre alt sein und trug zum Unfallzeitpunkt einen Vollbart. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Gaschurn erbeten (Telefon: 059 133 8103).