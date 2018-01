SPÖ will frustrierten ÖVP-Wählern Heimat geben

Die SPÖ muss sich laut SPÖ-Chef Christian Kern wieder mehr öffnen. Die Vorarlberger Landeschefin Gabriele Sprickler-Falschlunger will auch frustrierten ÖVP-Wählern eine neue politische Heimat geben.

Für Kern müssen sich die Sozialdemokraten in ihrer neuen Oppositionsrolle wieder mehr öffnen. Nicht nur im Bund, sondern auch in den roten Landesorganisationen. Doch wie soll diese Öffnung aussehen und vor allem - wem will sich die SPÖ öffnen? Vorarlbergs Landespartei-Obfrau Gabriele Sprickler-Falschlunger hat darauf eine - durchaus überraschende Antwort. Sie will allen Menschen mit christlich-sozialer Weltanschauung und vor allem all jenen frustrierten ÖVP-Wählern, die in der aktuellen Bundesregierung keine politische Heimat mehr erkennen, ein neues politisches Zuhause geben.