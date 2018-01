Hilti konnte Umsatz erneut steigern

Der Liechtensteiner Baumaschinenhersteller Hilti hat im vergangenen Jahr den Umsatz deutlich gesteigert: 5,13 Mrd. Franken Umsatz (4,4 Mrd. Euro) bedeuten ein Plus von 10,8 Prozent.

In Lokalwährungen betrug das Wachstum 9,6 Prozent, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Die Entwicklung in den Geschäftsregionen verdeutliche das breit abgestützte Wachstum, hieß es weiter. Konkret erzielte das Unternehmen in Europa ein Plus von 9,7 Prozent in Lokalwährungen. Auch in Nordamerika (+8,5 Prozent) und in Lateinamerika (+9,7 Prozent) hat Hilti klar zugelegt.

Etwas weniger deutlich aufwärts ging es im Raum Asien/Pazifik. Hier wuchs der Umsatz der Gruppe um 5,3 Prozent. Im Gegensatz dazu zeigte sich die Region Osteuropa/Mittlerer Osten/Afrika (+17,4 Prozent) am dynamischsten - dies laut Hilti vor allem dank einem sehr starken Wachstum in Russland.

60 Neuprodukte

„Wir haben erneut mehr als 60 Neuprodukte in den Markt gebracht, unser Portfolio deutlich erweitert und unser globales Vertriebsteam vergrößert“, lässt sich Konzernchef Christoph Loos in der Mitteilung zur Begründung des Umsatzwachstums zitieren.

Auf dieser Grundlage habe Hilti im abgelaufenen Geschäftsjahr das positive Marktumfeld noch besser für sich genutzt als zuvor. Im Ausblick auf 2018 spricht das Unternehmen davon, dass man diese Dynamik beibehalten wolle.

Detaillierter Abschluss im März

Bereits das Geschäftsjahr 2016 hatte der Baugerätekonzern mit einem Rekordgewinn und deutlich gestiegenen Umsätzen abgeschlossen. Den detaillierten Jahresabschluss 2017 will das Unternehmen am 16. März veröffentlichen.

