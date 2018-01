EM-Test in Hard für den Karate-Nachwuchs

Die Weltklasse im Karate-Nachwuchs war am Samstag in Hard beim Championscup 2018 zu Gast. Fast 700 Kämpfer aus 22 Nationen zeigten ihr Können. Für viele war es der letzte Test vor der Junioren-Europameisterschaft in Sotschi Anfang Februar.

16 Vorarlberger Nachwuchsathleten gaben am Samstag beim Championscup 2018 ihre Talentprobe ab.

Großes Ziel ist eine Medaille in Sotschi

Eine der besten Damen in der Klasse 59 kg ist Marijana Maksimovic (Karate Hofsteig). Sie holte bereits bei der WM vor zwei Jahren in Linz eine Bronze-Medaille. Ihr nächstes großes Ziel ist eine Medaille bei der Junioren-Europameisterschaft in Sotschi in zwei Wochen.

Plank muss derzeit pausieren

Die Feldkircherin Bettina Plank, die vor zwei Jahren bei der Karate-WM in Linz die Bronze-Medaille holte, muss dereit verletzugnsbedingt pausieren. Sie hatte deshalb am Samstag Zeit, den Kids in Hard zu zuschauen. Sie sieht die Jugend auf einem guten Weg. Plank selbst hat bereits Tokio 2020 im Blick. Im September beginnt die Olympia-Qualifikation. Für Plank heißt es dann, Punkte zu sammeln, für das große Ziel, eine Olympia-Medaille in Tokio zu holen.