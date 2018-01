Heiße Würstel lösten Schuppenbrand aus

Das private Räuchern von Würsten hat am Dienstagnachmittag in Klaus zu einem Brand eines Schuppens geführt. Die Würstel dürften Feuer gefangen und so den Brand ausgelöst haben.

Ein 61-Jähriger wollte in einem frei stehendem Schuppen neben seinem Wohnhaus Würste räuchern. Gegen 17.00 Uhr steckte er den Räucherofen aus und verließ den Schuppen. Drei Stunden später bemerkte ein Nachbar, dass der Schuppen zu brennen begonnen hatte.

Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Die Würstel dürften Feuer gefangen und so den Brand auslöst haben.