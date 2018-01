Tal geeinigt: Ifenbahnen wurden eröffnet

Am Freitag wurden die beiden Ifenbahnen im Kleinwalsertal offiziell eröffnet. In den letzten zwei Jahren wurden mehr als 40 Mio. Euro investiert. 2012 war die damals geplante Panorama-bahn noch Streitpunkt einer Volksabstimmung.

Durch die geplante Panoramabahn wurde 2012 ein Keil zwischen Befürworter und Gegner getrieben. Am Freitag, bei der offiziellen Eröffnung der Ifenbahn 1 und 2, hat sich gezeigt, die Lifte haben das Tal wieder geeint.

Das Skigebiet Ifen war unter Wintersportlern lange ein Geheimtipp im Kleinwalsertal. In den letzten zwei Jahren wurde aber kräftig investiert und modernisiert und das ohne allzu große Eingriffe in die Natur.

Vorzeigeprojekt für das ganze Tal

Bei den Reden der Gesellschafter, die noch vor fünf Jahren Konkurrenten waren, wurde Einigeit demonstriert. Vorstandasvorsitzender Michael Lucke sagt, dass die Niederlage bei der Volksabstimmung und damit der Bau der neuen Bahnen am Ende zu einem Vorzeigeprojekt für das ganze Tal geworden sei. Das Skigebiet Ifen werde von der Bevölkerung, den Gästen und dem Naturschutz gelobt.

Restaurant hat nur im Winter offen

Gut Ding braucht Weile, sagt Vorstand Robert Haller. Die 10-er Gondelbahnen von Doppelmayr bieten mehr Platz und Fahrkomfort. Die neu errichtetet Bergstation samt Restaurant für 550 Gäste wurde behutsam in das Gelände hineingebaut. Um den Druck auf die Natur zu nehmen, hat es nur in der Wintersaison geöffnet. Insgesamt wurden in das gesamte Skigbiet Ifen mehr als 40 Millionen Euro investiert.

