Messepark-Umfrage: Unterländer wollen Ausbau

Seit Jahren wird über eine Erweiterung des Messeparks diskutiert. Das Problem, die Zuständigen sind sich über die Größe nicht einig. Bei einer Umfrage der Eigentümer kam nun heraus, dass 70 Prozent der Rheintaler für einen Ausbau im Sinne der Eigentümer sind.

Das größte Einkaufszentrum Vorarlbergs soll noch mehr Verkaufsfläche bekommen, darüber ist man sich einig, gestritten wird aber weiterhin über die konkrete Größe. Die Messepark Eigentümer fordern 4.700 zusätzliche Quadratmeter, der Stadt Dornbirn würden 2.500 Quadratmeter mehr reichen und das Land will nur einem Ausbau von 1.500 Quadratmetern zustimmen - mehr dazu in: Messepark: Land für 1.500 Quadratmeter-Grenze.

Größte Zustimmung bei jungen Menschen

Bei der Umfrage, die von den Eigentümern des Messeparks in Auftrag gegeben wurde, kam nun heraus, dass zwei Drittel der Befragten für die Erweiterung des Messeparks sind, und zwar für den von den Eigentümern geforderten Ausbau. Insgesamt wurden 385 Personen von Bregenz bis Feldkirch telefonisch vom Institut für Management & Marketing befragt,sagt Studien-Autor Wolfram Auer. Die Frage war, ob sie für die Erweiterung sind, wenn keine zusätzlichen Flächen verbraucht und mehr Arbeitsplätze geschaffen werden - 68 Prozent haben mit „ja“ geantwortet. Am größten sei die Zustimmung bei jungen Menschen. Bei der Gruppe der 16- bis 19-Jährigen betrage sie fast 100 Prozent, bei den 20- bis 29-Jährigen 80 Prozent.

Messepark

Studie: Angebot im Zentrum wird auch geschätzt

Auer zufolge ging es bei der Umfrage nicht nur um den Messepark selbst, sondern auch um die Attraktivität von Dornbirn als Einkaufsstadt. Und dabei habe sich gezeigt, dass die Konsumenten das Angebot im Zentrum ebenfalls zu schätzen wissen. So habe laut Umfrage die Fußgängerzone den höchsten Attraktivitätsfaktor, gefolgt vom Messepark und der Gastronomie und den Einkaufmöglichkeiten in der Innenstadt. Laut Auer würden die Vorarlberger nicht unterscheiden, ob Messepark oder Innenstadt.

Einkaufsverhalten geht in Richtung Online-Shopping

Ein weiteres Ergebnis der Befragung: Das Einkaufsverhalten der Menschen im Rheintal verändert sich. So gaben drei Viertel aller Befragten an, dass sie Online-Shopping nutzen. Und bereits jeder Vierte kauft im benachbarten Ausland ein, was laut Studienautor Wolfram Auer eine wachsende Kaufkraftabwanderung aus Vorarlberg bedeutet. Um dem entgegenzuwirken, müsse Dornbirn als Einkaufsstadt den Erlebnisfaktor steigern und die Innenstadt verjüngen.

Link:

