Atzinger neue Amazone-Geschäftsführerin

Das Verein Amazone hat eine neue Geschäftsführerin: die 31-jährige Angelika Atzinger folgt Amanda Ruf nach. Das Mädchenzentrum Amazone feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Bestehen.

Atzinger, studierte Politik- und Translationswissenschaften, war in den vergangenen Jahren in einer Bildungs- und Beratungseinrichtung für Mädchen in Innsbruck tätig. Sie sieht ihre Aufgabe im Mädchenzentrum Amazone in Bregenz darin, gemeinsam mit Vertretern der Politik, der Wirtschaft und aus dem Bildungsbereich an einer geschlechtergerechteren Gesellschaft zu arbeiten.

Verein Amazone

Amanda Ruf hat im September des Vorjahres ihre Funktion als Geschäftsführerin zurückgelegt. Zehn Jahre lang hat die 47-Jährige den Verein geleitet - mehr dazu Amazone-Geschäftsführerin legt Amt zurück.