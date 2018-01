Mellau will neue Zufahrtslösung ins Skigebiet

Die Gemeinde Mellau will seit Jahren eine neue Zufahrtslösung zur Talstation der Bergbahnen Mellau. Nachdem die erste Brückenvariante nicht realisiert werden kann, gibt es nun eine neue Variante, die vor allem die Parzelle Achsiedlung entlasten soll.

Der Skiverkehr ist in der Bregenzerwälder Gemeinde Mellau ein großes Problem - an starken Wochenenden rollen tausende Autos durch die Parzelle Aschsiedlung, um zur Talstation der Bergbahnen Mellau zu gelangen. Seit Jahren wird deshalb über eine neue Verkehrsanbindung nachgedacht, um die Anrainer zu entlasten. Nachdem die erste Brückenvariante hinter dem Dürrenbach nicht realisiert werden kann, hat die Gemeinde nun eine neue Bestvariante im Visier.

Gemeinde Mellau

Die neue Brückenvariante soll etwas näher am Ortszentrum über die Bregenzerach führen und dann in die bisherige Zufahrtsstraße münden. Um zu den Parkplätzen zu gelangen, müsste auch die alte Dürrenbachbrücke bei der Talstation verbreitert werden, sagt Bürgermeister Tobias Bischofberger (ÖVP).

Technische Herausforderung

Auch technisch ist die Brücke eine Herausforderung. Aufgrund der Hochwassersituation an der Bregenzerach könne hier nur mit Seilen oder Bögen gearbeitet werden, sagt Bischofberger. Technisch möglich wäre eine Bogenbrücke. Die nächsten Monate werden für die genaue Planung genutzt, dann könne auch gesagt werden, was die Brücke kosten wird, so Bischofberger. Er rechnet mit einem Baubeginn frühestens in einem Jahr.

Größtes Skigebiet im Bregenzerwald

Mellau-Damüls-Faschina ist das größte Skigebiet im Bregenzerwald. Seit zwei Jahren befördert eine 10er-Gondelbahn in Mellau die Skifahrer in sechs Minuten ins Skigebiet.

Angela Ganthaler, vorarlberg.ORF.at

