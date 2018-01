Sturm fegte über Vorarlberg

Mit orkanartigen Windböen ist Sturm Burglind am Mittwoch über Vorarlberg hinweggefegt. Im ganzen Land sorgen umgestürzte Bäume für Behinderungen auf den Straßen. Die Feuerwehren sind im Dauereinsatz - 250 Einsätze wurden bisher gemeldet.

Im Minutentakt trafen am späten Vormittag Meldungen bei der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle in Feldkirch ein: In mehreren Gemeinden im Raum Bregenz und im Bregenzerwald verlegten Bäume Straßen. In Alberschwende und Lingenau wurden Häuser abgedeckt, in Bregenz fielen Ziegel auf die Straße.

Auch beim Dornbirner Bahnhof drohten Fassadenteile herunter zu fallen. In Doren im vorderen Bregenzerwald fiel ein Baum auf eine Stromleitung, in Möggers ist die Rucksteigstraße nicht mehr passierbar. In Feldkirch Tisis krachte ein Baum auf ein Haus.

Sturm beeinträchtigt Bahnverkehr in Feldkirch

In Feldkirch Nofels und auch in Feldkirch Altenstadt stürzten Bäume auf Autos oder Hausdächer. An der ÖBB-Haltestelle Feldkirch-Altenstadt rissen Bäume eine Oberleitung ab. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet. Die ÖBB rechnen damit, dass der Bahnverkehr bis zum späten Nachmittag wieder hergestellt sein wird.

Sturm in Sulzberg Vorarlberg heute-Reporter Stefan Krobath in Sulzberg kurz vor Mittag: Der Sturm wütete, Reporter und Kameramann konnten sich kaum auf den Beinen halten.

Orkanböen über 100 km/h im Land

Im Gebirge erreichte der Sturm Orkanstärke. In den nördlichen Landesteilen, von Bregenz bis zum Arlberg, wurden laut ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) Windspitzen von über 100 km/h gemessen. In Dornbirn am Karren waren es zum Beispiel knapp 110 km/h. Auch einzelne Seilbahnen, wie zum Beispiel die Seilbahn Bezau oder die Mellaubahn, sind aufgrund des Sturms nicht in Betrieb. Auch in der Hauptstadt Bregenz wurden 100 km/h gemessen, das kommt alle 20 bis 25 Jahre vor.

Starke Niederschläge, schwankende Schneefallgrenze

Am Vormittag traf eine Kaltfront in Vorarlberg ein. Die brachte kräftige Regen- und Schneeschauer - die Schneefallgrenze sinkt bis Mittwochabend unter 1.000 Meter. Auch kurze, heftige Graupelgewitter sind am Mittwoch möglich. In der Nacht auf Donnerstag lässt der Sturm dann in den Niederungen wieder nach. In den Bergen bleibt es aber vorerst stürmisch - mehr dazu in der Wettervorhersage.

Der starke Wind und die Temperaturschwankungen lässt in den nächsten Tagen auch die Lawinengefahr ansteigen, so die Prognose von der Lawinenwarnzentrale Vorarlberg.